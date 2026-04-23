Мужчина пострадал в пожаре в трехкомнатной квартире на Малоохтинском проспекте в Красногвардейском районе. Инцидент произошел вечером 23 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в квартире огонь охватил кухонное оборудование. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

- Пожар потушили за сорок минут. Для его тушения были задействованы три единицы техники и пятнадцать сотрудников МЧС, - рассказали в пресс-службе ведомства. Мужчину госпитализировали в больницу.

Напомним, ранее в пожаре в хозпостройке в Стрельне в Петродворцовом районе также пострадал мужчина. Петербуржца экстренно госпитализировали. Для ликвидации открытого горения потребовалось время - пожар удалось полностью потушить только спустя полтора часа.