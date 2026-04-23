Самокатчик, сбивший школьника на Новоладожской улице, заплатит 700 тысяч рублей

Мужчина скрылся с места ДТП, не помог ребенку, и на суд не явился.

Самокатчик, сбивший ребенка на Новоладожской улице, получил штраф 700 тысяч рублей. Мужчина сбил мальчика, когда тот выходил из школы. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Инцидент произошел 12 марта 2025 года.

- Медицинские эксперты установили, что здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести, - отметили в пресс-службе городских судов.

К слову, сам водитель покинул место ДТП и не явился на судебное заседание. Суд удовлетворил требования родителей пострадавшего и постановил также возместить расходы по оплате госпошлины в размере 3 тысяч рублей.

