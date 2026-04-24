Внутри леденцов оперативники нашли порошок белого цвета.

Наркотики нашли в леденцах и конфетах для заключенных «Крестов». Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти.

- По всем случаям, когда нашли и изъяли наркотики, назначены проверки, - уточняется в сообщении.

Первый случай произошел при досмотре передачки для 33-летнего мужчины. Внутри леденцов оперативники нашли порошок белого цвета. Позже экспертиза подтвердила, что это запрещенный препарат.

Второй инцидент случился с посылкой для обвиняемого 45 лет. Отправителем значился житель Ленинградской области. В пакете лежали конфеты, внутри которых спрятали девять свертков с белым порошком. Общая масса изъятого вещества составила около 1,14 грамма.

