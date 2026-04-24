Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 апреля 2026 7:22

Наркотики под видом конфет пытались передать арестантам изолятора «Кресты»фото

Запрещенные препараты предназначались для двух мужчин
Регина МАРИНЕЦ
Внутри леденцов оперативники нашли порошок белого цвета.

Внутри леденцов оперативники нашли порошок белого цвета.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Наркотики нашли в леденцах и конфетах для заключенных «Крестов». Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти.

- По всем случаям, когда нашли и изъяли наркотики, назначены проверки, - уточняется в сообщении.

Фото: ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти

Первый случай произошел при досмотре передачки для 33-летнего мужчины. Внутри леденцов оперативники нашли порошок белого цвета. Позже экспертиза подтвердила, что это запрещенный препарат.

Второй инцидент случился с посылкой для обвиняемого 45 лет. Отправителем значился житель Ленинградской области. В пакете лежали конфеты, внутри которых спрятали девять свертков с белым порошком. Общая масса изъятого вещества составила около 1,14 грамма.

Фото: ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти

Ранее «КП-Петербург» писала, что подросток предстанет перед судом за убийство 35-летнего знакомого под Тосно. Мальчик дважды ударил оппонента по голове.