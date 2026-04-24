Еще пять молодых сакур посадили на Литейном проспекте в Петербурге

Сад Дружбы - уменьшенная копия известного шанхайского Сада Радости. Фото: Комитет по благоустройству

Продлить цветение нежной сакуры невозможно, однако увеличить количество этих японских деревьев - дело посильное. Так, еще пять вишен посадили в Саду Дружбы на Литейном проспекте в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

- Сотрудники садово-паркового предприятия «Центральное» заранее подготовили почву и обеспечили правильную посадку, чтобы саженцы благополучно прижились, - добавили в ведомстве.

Сад Дружбы - уникальное место и одно из любимых среди жителей и гостей Петербурга. В своем неповторимом виде он существует уже порядка 23 лет. Напомним, зеленая, а времена еще и розовая, зона является уменьшенной копией известного шанхайского сада Юй Юань, или Сада Радости.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на ликвидацию несанкционированных свалок в Красногвардейском районе Петербурга выделят 40 миллионов рублей.