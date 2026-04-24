НовостиОбщество24 апреля 2026 15:34

Суд оштрафовал депутата ЗакСа Петербурга Шишлова на 1500 рублей за интервью

Депутат временно потерял право участвовать в выборах
Регина МАРИНЕЦ
Его признали виновным по статье о демонстрации экстремистской символики.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Петроградский районный суд наказал лидера фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Александра Шишлова. Из-за этого решения депутат потерял право участвовать в выборах в течение года.

- Его признали виновным по статье о демонстрации экстремистской символики. Штраф составил 1500 рублей, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Поводом стала публикация интервью основателя партии Григория Явлинского. В разговоре он упоминал террористов и экстремистов. Эксперты университета Герцена провели лингвистическое исследование. В своем заключении они указали, что в интервью есть скрытое внушение. По их мнению, материал формирует у зрителя негативное отношение к действующей государственной власти в России.

Это не первый подобный случай в партии. Ранее по той же статье оштрафовали другого лидера «Яблока» Николая Рыбакова. В ноябре прошлого года наказание получила депутат заксобрания Ольга Штанникова. Их привлекли за посты с фотографиями террористов и экстремистов.