Дело возбудили после смертельного ДТП пассажирского автобуса и фуры в Ленобласти

В Ленобласти возбудили уголовное дело после смертельного ДТП пассажирского автобуса и фуры. В Гатчине началось расследование после аварии на трассе А-120 «Южное полукольцо» в Сяськелевском сельском поселении. Авария произошла 24 апреля 2026 года. На перекрестке столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

По предварительным данным, один человек погиб, а несколько пассажиров получили травмы. Их доставили в больницу, рассказали в пресс-службе СК по Ленинградской области.

На место происшествия немедленно прибыли руководители следственного отдела, сотрудники полиции, МЧС и других служб. Следствие проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств инцидента, а также причин и условий, приведших к ДТП.

Ранее в сети появилось видео с места страшной аварии, где столкнулись пассажирский автобус и грузовик.