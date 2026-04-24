НовостиОбщество24 апреля 2026 19:51

Дело возбудили после смертельного ДТП пассажирского автобуса и фуры в Ленобласти

На месте работают следователи
Маргарита СУРИНА
СК возбудил уголовное дело после ДТП, где погиб пассажир автобуса. Фото: https://max.ru/id7839306722_gos

В Ленобласти возбудили уголовное дело после смертельного ДТП пассажирского автобуса и фуры. В Гатчине началось расследование после аварии на трассе А-120 «Южное полукольцо» в Сяськелевском сельском поселении. Авария произошла 24 апреля 2026 года. На перекрестке столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

По предварительным данным, один человек погиб, а несколько пассажиров получили травмы. Их доставили в больницу, рассказали в пресс-службе СК по Ленинградской области.

На место происшествия немедленно прибыли руководители следственного отдела, сотрудники полиции, МЧС и других служб. Следствие проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств инцидента, а также причин и условий, приведших к ДТП.

Ранее в сети появилось видео с места страшной аварии, где столкнулись пассажирский автобус и грузовик.