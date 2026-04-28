Водитель автобуса вылетел на тротуар, пробив ограждение на Васильевском острове

В результате дорожного происшествия никто не пострадал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 28 апреля на Васильевском острове произошла авария, участником которой стал лазурный автобус. Проезжавшие мимо автомобилисты застали его прямо на газоне. Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Водитель пассажирского автобуса, проезжая перекресток Морской набережной и Мичманской улицы, потерял управление. Он выехал на тротуар, пробив ограждение, - уточнили в ведомстве.

В результате дорожного происшествия никто не пострадал. Разбираться в обстоятельствах и причинах начали сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала об агрессивном мужчине, который разбил фару такси посреди ночи в Петербурге. Несостоявшийся пассажир вышел из себя после отказа водителя в поездке.