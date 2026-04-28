Более 100 тысяч новых кустарников и деревьев высадят в Петербурге в 2026 году

Ассортимент растений обновят в скором времени.

В 2026 году в Петербурге высадят 91.5 тысячи кустарников и 10,2 тысячи деревьев. Они начнут пополнять парки, сады, улицы и бульвары до мая включительно. Однако в ближайшем будущем ассортимент растений хотят обновить, что поможет сделать убранство города более пышным и ярким. Специалисты сделают ставку на декоративные яблони, сирень, розы, акации, барбарис, сосны, черемухи, каштаны и другие морозоустойчивые породы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

- Недавно в сквере Юрия Кнорозова появилось более 700 кустарников и свыше 60 деревьев. А на Зеленой набережной в Колпино разместили 28 деревьев, 1,1 тысячи кустарников и более 3,1 тысячи многолетних растений, а еще там разбили цветник, площадь которого составила 426 квадратных метров, - напомнили в ведомстве.

Работу по сохранению и увеличению зелени в Петербурге продолжили. Совсем скоро в Покровском сквере высадят свыше 3 тысяч цветущих и декоративно-лиственных кустарников, а также 30 деревьев.

