Пенсионер с портфелем замертво упал на пешеходном переходе на улице Доблести

В Петербурге неожиданно умер мужчина.

Пожилой мужчина замертво упал на пешеходном переходе на улице Доблести. Инцидент произошел днем 28 апреля в Красносельском районе. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Тело мужчины обнаружили проходившие мимо пешеходы. Вызванная скорая помощь, к сожалению, не смогла помочь пенсионеру.

- По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ. Камеры наблюдения зафиксировали момент, предшествующий трагедии. На кадрах видно, как мужчина с портфелем в руках уверенно идет через дорогу, - рассказало агентство. Однако на полпути мужчина резко развернулся, побежал назад и упал. Подняться петербуржец уже не смог.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

