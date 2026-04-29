НовостиОбщество29 апреля 2026 6:30

Прокуратура потребовала сделать пешеходный переход в Банковском переулке

Прокуратура обратила внимание, что пешеходам приходится переходить дорогу в неположенном месте
Регина МАРИНЕЦ
Перекресток признали небезопасным. Фото: t.me/procspb

Прокуратура Центрального района проверила, как соблюдается закон о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что у одного из вузов на пересечении набережной канала Грибоедова и Банковского переулка нет пешеходного перехода.

- Из-за этого люди рискуют жизнью и здоровьем. Им приходится переходить дорогу в неположенном месте прямо перед машинами, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Прокурор района потребовал от городской Дирекции по организации дорожного движения установить там дополнительную «зебру». Сейчас чиновники обязаны устранить нарушение. Ход работ находится на контроле.

Ранее «КП-Петербург» писала, что пенсионер с портфелем замертво упал на пешеходном переходе на улице Доблести. По предварительной информации, у мужчины остановилось сердце.