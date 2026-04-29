Красные и оранжевые виолы украсили Московскую площадь перед 9 Мая

Фото: Комитет по благоустройству

В честь 9 Мая сотрудники садово-парковых предприятий начали украшать Петербург яркими весенними цветами. Так, на Московской площади прошла акция «Расцветай, Победа», в рамках которой вазоны оформили в оттенках георгиевской ленты, то есть при помощи красных и оранжевых виол. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

- Эти цветы будут радовать жителей и гостей Северной столицы, ветеранов и всех, кто чтит память великих событий прошлого, - отметили в ведомстве.

Всего этой весной на территории Московского района высадят более 47 тысяч виол. Эти цветы выбирают не только из-за их нежного вида, но и из-за морозоустойчивости.

