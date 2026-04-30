Kia в момент аварии пыталась повернуть или развернуться.

Автомобиль ДПС попал в ДТП с иномаркой на улице Дыбенко. Фотографиями столкновения поделились очевидцы в социальных сетях, при этом официальной информации пока не поступало.

- Авария с участием служебного автомобиля произошла вечером 29 апреля на подъезде к Кудрово. Полицейская машина с включенными спецсигналами врезалась в бок Kia Cerato, - известно со слов местных жителей.

Судя по фотографиям очевидцев, Kia в момент аварии пыталась повернуть или развернуться. Полицейская машина двигалась по трамвайным путям со спецсигналами.

По предварительной информации, никто из участников ДТП серьезно не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.

