Из Петербурга направят в зону СВО партию древесины для нужд армии

Древесину отправят из Петербургу в зону военных действий. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге отправят древесину на фронт бойцам в зону СВО. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Первую партию отправят уже в начале мая 2026 года. Это будет уже шестая поставка пиломатериалов, которые направляют военным в зону СВО. В этот груз предназначен для 65-го отдельного полка БПЛА группировки «Север».

- СПб ГКУ «Курортный лесопарк» в поселке Песочный в своем цехе обработки заготавливает около 200 кубометров древесины, полученной в результате санитарных рубок. Часть этого объема должна быть отправлена к 9 мая, - рассказало агентство.

К слову, в Комитете по благоустройству сообщили, что будут продолжать поддерживать подразделения в зоне боевых действий, внося свой вклад в достижение победы.

Напомним, ранее 21-летнему футболисту из Петербурга дали 11 лет колонии за поджог военкомата.