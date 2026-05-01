Ласточки между Петербургом и Выборгом начали курсировать с 1 мая

С 1 мая между Петербургом и Выборгом начали курсировать «Ласточки». Первая скоростная пригородная электричка отправилась по маршруту в 11:15. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

- Направление Петербург - Выборг является одним из самых востребованных. По итогам 2025 года перевезено 13,5 миллиона пассажиров, из которых 3,3 миллиона следовали именно между Петербургом и Выборгом, - рассказали в ведомстве.

Время в пути составит всего 61 минуту. Составы состоят из восьми вагонов. Каждый день по маршруту будут курсировать четыре рейса, причем без промежуточных остановок. Так, «Ласточки» из Петербурга будут отправляться в 11;15 и 15:29, из Выборга - в 12:56 и 17:58.

