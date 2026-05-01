Полиция задержала мужчину, из мести спалившего авто бывшей девушки под Петербургом

Мужчине могут грозить принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Около полуночи 28 апреля в полицию Московского района обратилась 35-летняя жительница поселка Новоселье. Она пожаловалась, что буквально час назад в лесополосе Танковой дороги ее бывший парень поджег ее «Фольксваген Гольф». Пламя уничтожило иномарку полностью. О разбирательстве сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Поймать вероятного причастного удалось у дома на Советской улице в деревне Лаголово Ломоносовского района 30 апреля. Им оказался 27-летний неработающий мужчина, - уточнили в ведомстве.

Такая месть обернулась для местного жителя возбуждением уголовного дела об умышленном уничтожении чужого имущества. Если фигуранту предъявят обвинение, то ему могут грозить либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

