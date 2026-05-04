Эдита Пьеха не собирается возвращаться на сцену

Эдита Пьеха не будет возвращаться на сцену.

Эдита Пьеха не рассматривает возможность в ближайшее время вновь выйти на сцену. Об этом пишет «Петербург2» со ссылкой на коллег из «7 дней». Как ранее рассказывал ее внук Стас, народная артистка продолжает жить за городом и проводит время с родными и друзьями. Интересно, что петь она не перестает, несмотря на почетный возраст – 88 лет, но делает это только в кругу близких. Кроме того, Пьеха призналась, что решила отказаться от сладостей.

- Артистка рассказала, что разрешает родным привозить ей сладкие гостинцы, так как она заботится о здоровье и своей фигуре – ей нельзя набирать вес. Такой метод стал для нее принципиальным после завершения концертной деятельности, - пишет издание.

Ранее Стас Пьеха дал интервью «КП-Петербург», в котором поделился, что он тяжело переживал первые расставания с любимыми девушками. Певец рассказал, что ему пришлось идти к психологу, чтобы сделать выводы и успокоить себя.