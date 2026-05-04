Дворцовую площадь украсили ко Дню Победы

Праздничные украшения появились на Дворцовой площади. Фото: www.hermitagemuseum.org

В Петербурге на Дворцовой площади установили праздничные баннеры ко Дню Победы и трибуну для зрителей. Работники продолжают украшать пространство вокруг Зимнего дворца, чтобы создать торжественную атмосферу. Символичные стенды можно заметить на городских камерах.

- Парад начнется на Дворцовой площади в 10:00 утра. Вход будет осуществляться исключительно по приглашениям, которые первыми получат ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, - рассказал Александр Беглов.

Напомним, что в этот день также пройдет «Бессмертный полк». В 14:30 ветераны проедут по Невскому проспекту на ретро-автомобилях от площади Восстания до Дворцовой площади, а после в 16:00 на Дворцовой площади состоится праздничный концерт. Также петербуржцы и гости города смогут насладиться яркими фейерверками и салютами.