Катер влетел в опору моста на канале Грибоедова в Петербурге

Около семи часов утра 5 мая на канале Грибоедова в Петербурге, что недалеко от Корпуса Бенуа, произошла внезапная авария. Прохожие увидели, как в опору моста влетел катер. В тот момент на его борту были люди, сообщил 78.ru.

- В результате водно-транспортного происшествия есть пострадавшие, - уточнил телеканал.

Сколько именно было человек на катере, пока неизвестно. Обстоятельства и причины аварии начали устанавливать сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры.

После случившегося на канал Грибоедова приехали специалисты из «Мостотреста». Они осмотрят участок и оценят повреждения, добавил телеканал.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что владельцы катеров потеряли четверть дохода после запрета на выход в Неву по ночам.