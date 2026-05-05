НовостиОбщество5 мая 2026 10:32

СПбГУП отменил сокращение 40 сотрудников после вмешательства профсоюзов

Приказ об увольнении был отменен 4 мая из-за ряда нарушений
Регина МАРИНЕЦ
В приказе нашли нарушения трудового законодательства.

Профсоюзы добились отмены приказа о массовом сокращении в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП). документ об увольнении более 40 работников Дома студентов подписал врио ректора Евгений Лубашев 29 апреля.

- Студенческая профсоюзная организация обратилась к главе Федерации независимых профсоюзов России, а профсоюз сотрудников направил заявление вышестоящему руководству, - рассказали в профсоюзе сотрудников университета.

Межрегиональная организация профсоюза работников культуры указала на превышение полномочий: временный управляющий, назначенный судьей, не имеет прав законно избранного ректора. Кроме того, в приказе нашли нарушения трудового законодательства. В результате 4 мая врио ректора был вынужден отменить свой приказ.

Напомним, в конце апреля ученый совет СПбГУП уже выражал Лубашеву недоверие и объявлял чрезвычайное положение в вузе. Совет заявил, что он занял пост незаконно и наносит университету ущерб, в том числе финансовый.