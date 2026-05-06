Тела четырех человек обнаружили в хостеле в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

4 мая в номере хостела на Загородном проспекте в Центральном районе обнаружили тела четырех человек. При этом признаков насильственной смерти на них не выявили. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

- Предварительная причина смерти - передозировка запрещенными веществами, - добавили в ведомстве.

Осмотрев место происшествия, следователи нашли неизвестное порошкообразное вещество и использованные шприцы. Более того, на трупах также зафиксировали следы от инъекций. Все это стало основанием для возбуждения уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

