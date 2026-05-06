Пропавшего колумбийца больше месяца ищут в Петербурге

Последний раз пропавший разговаривал с родными 4 апреля.

Мужчина из Колумбии безвестно пропал в Петербурге больше месяца назад. Родные и близкие иностранца даже прилетели в Россию, чтобы его спасти.

Колумбиец по имени Хуан приехал в Петербург в ноябре 2025 года. Он искал работу. Последний раз он разговаривал с родными 4 апреля. Через два дня он перестал выходить в соцсети и мессенджеры. С тех пор о нем ничего не известно.

- Сестра Хуана не знает русского языка. Она попросила помощи у друзей брата, которые живут в России. Жена одного из них, с кем Хуан вместе учился в РУДН, написала в соцсетях пост с просьбой помочь найти пропавшего, - пишет 78.ru.

Родители Хуана сейчас в Москве. Они уже поговорили с консулом Колумбии. Поиски продолжаются, но пока ничего не нашли.

