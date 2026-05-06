Пенсионеры смогут бесплатно попасть в парки Петергофа и Ораниенбаума 9 мая

Вход в музей-заповедник Петергоф станет бесплатным для всех пенсионеров 9 мая 2026 года. Акция распространится в том числе на граждан Белоруссии, сообщили в пресс-службе музея.

- В этот день пенсионеры России и Белоруссии смогут бесплатно посетить Нижний парк, а также парки Александрия и Ораниенбаум. Льгота действует для посетителей с пенсионным удостоверением, а также для женщин с 60 лет и мужчин с 65 лет, - отмечается в сообщении.

В Нижнем парке 9 мая в 13:00 по традиции торжественно запустят фонтаны Большого каскада и фонтан «Самсон». В честь праздника шоу пройдет под песню «День Победы» одновременно с пиротехническими залпами. Нижний парк будет работать до 20:00 (вход до 19:45).

Напомним, сезон фонтанов официально открыли 25 апреля. Весенний праздник фонтанов «Петергоф. Во славу народов России» пройдет 16 мая. Сегодня Нижний парк и Верхний сад украшают больше 150 фонтанов и каскадов.