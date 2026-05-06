Без вести пропавшую 8-летнюю девочку ищут в Петербурге месяц

Малышка загадочно исчезла еще 7 апреля.

Вот уже почти месяц в Петербурге не могут найти 8-летнюю девочку. Ее родные опросили всех близких и знакомых, после чего обратились за помощью к волонтерам. Последние ежедневно патрулируют улицы и расклеивают ориентировки, надеясь, что ребенок жив и скоро сможет вернуться домой. Всех неравнодушных горожан призвали присмотреться к приметам и оказать содействие в поисках, сообщили в поисково-спасательном отряде «Северо-Запад».

- Рост пропавшей девочки составляет 135 сантиметров. Она имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы и серо-зеленые глаза, - следует из ориентировки.

В какой одежде малышка ушла из дома 7 апреля, точно неизвестно. Помочь может любая деталь, поэтому если вы видели ее или знаете, где она может быть, позвоните по номеру телефона: 8 800 505 45 47.

Девочка может находиться на территории любого региона России. Скорее всего, она вместе с матерью, лишенной родительских прав. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе ПСО «Северо-Запад».

