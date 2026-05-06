НовостиОбщество6 мая 2026 11:00

Строительство коллектора на проспекте Обуховской обороны завершат до конца 2026 года

На сегодняшний день на объекте закончили тоннелепроходческие работы
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Реализация проекта позволит повысить надежность водоотведения для жителей Невского района.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Строительство канализационного коллектора на проспекте Обуховской обороны в Петербурге завершат до 2026 года. А пока на объекте, расположенном на участке от Смоляной улицы до Слободской улицы, закончили тоннелепроходческие работы, о чем сообщили в пресс-службе «Водоканала».

- Диаметр нового сооружения три метра, протяженность - 225 метров. Реализация проекта позволит повысить надежность и бесперебойность водоотведения для абонентов Невского района, - рассказали в предприятии.

Напомним, работы начались еще в декабре 2025 года. Там завершили монтаж стартовой и приемной камеры глубиной 10 метров, а также двух шахт. Сейчас специалисты занялись техническим оснащением последних и подключением существующих сетей к новому коллектору.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что суд Петербурга впервые взыскал ущерб за влажные салфетки и тряпки в канализации.