Строительство коллектора на проспекте Обуховской обороны завершат до конца 2026 года

Реализация проекта позволит повысить надежность водоотведения для жителей Невского района.

Строительство канализационного коллектора на проспекте Обуховской обороны в Петербурге завершат до 2026 года. А пока на объекте, расположенном на участке от Смоляной улицы до Слободской улицы, закончили тоннелепроходческие работы, о чем сообщили в пресс-службе «Водоканала».

- Диаметр нового сооружения три метра, протяженность - 225 метров. Реализация проекта позволит повысить надежность и бесперебойность водоотведения для абонентов Невского района, - рассказали в предприятии.

Напомним, работы начались еще в декабре 2025 года. Там завершили монтаж стартовой и приемной камеры глубиной 10 метров, а также двух шахт. Сейчас специалисты занялись техническим оснащением последних и подключением существующих сетей к новому коллектору.

