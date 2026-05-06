Эрмитаж изменил режим работы 7 мая из-за репетиции к 9 Мая

Государственный Эрмитаж изменит режим работы 7 мая. Это связано с репетицией парада Победы на Дворцовой площади. В пресс-службе музея пояснили, что проходы к экспозиционным комплексам могут быть перекрыты.

Чтобы горожанам и туристам было удобнее, музей не стал сокращать часы приема посетителей:

- Главный музейный комплекс и Главный штаб откроются не в 11:00, а в 12:00. Работать они будут до 19:00. Кассы на Дворцовой площади закроются в 18:00.

Напомним, в феврале Эрмитаж обновил страницу с ценами на билеты. С 1 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года действовал льготный вечерний тариф - 500 рублей. Обычный билет тогда подорожал с 500 до 700 рублей. Сезонная льгота закончилась, теперь билеты снова стоят 700 рублей.

