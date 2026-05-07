НовостиПроисшествия7 мая 2026 9:02

Петербуржец разбил стекло на станции «Удельная» и стал фигурантом дела о вандализме

За хулиганство в подземке жителю Северной столицы может грозить арест до трех месяцев
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Подозреваемому в вандализме всего 23 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Полиция задержала мужчину, который утром 3 мая мог разбить стекло двери на станции метро «Удельная». По предварительным данным, перед этим между ним и сотрудником подземки возник конфликт, в результате которого пассажир выместил злобу на имуществе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по первой части статьи 214 УК РФ («Вандализм»), - рассказали в ведомстве.

В полиции уточнили, что фигуранту 23 года, он не работает и живет в деревне Большево Гатчинского района Ленинградской области. Его удалось задержать 6 мая на улице Есенина.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что нейросетевые комплексы «Городовой» выявили первые в новом сезоне ямы. Круглый штраф получила одна из местных компаний, на территории которой обнаружили нарушение.