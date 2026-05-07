Петербуржец разбил стекло на станции «Удельная» и стал фигурантом дела о вандализме

Подозреваемому в вандализме всего 23 года.

Полиция задержала мужчину, который утром 3 мая мог разбить стекло двери на станции метро «Удельная». По предварительным данным, перед этим между ним и сотрудником подземки возник конфликт, в результате которого пассажир выместил злобу на имуществе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по первой части статьи 214 УК РФ («Вандализм»), - рассказали в ведомстве.

В полиции уточнили, что фигуранту 23 года, он не работает и живет в деревне Большево Гатчинского района Ленинградской области. Его удалось задержать 6 мая на улице Есенина.

