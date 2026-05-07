После реставрации там снова сияет белизной композиция «Три грации».

Собственный сад императрицы Марии Федоровны откроется для посетителей музея-заповедника «Павловск» 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

- Это одно из самых сокровенных мест Павловского парка. Во все времена он пленял гостей красотой цветов и ароматами, - считают сотрудники.

Сад делится на несколько частей. В партерной - ковры из тюльпанов, виол, гиацинтов и рябчиков. В ботаническом секторе - редкие экзотические растения. А шахматная посадка лип соединяет регулярную часть сада с пейзажным парком.

В этом сезоне сад особенно красив. После реставрации там снова сияет белизной композиция «Три грации». Отреставрированный павильон выглядит как настоящий античный храм. А мраморные вазы вдоль центральной аллеи превращают прогулку в торжественное шествие.

