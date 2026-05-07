В Гатчине пенсионер упал в колодец перед входом в дом и погиб

Обстоятельства случившегося выясняются.

Пожилой мужчина упал в колодец в Гатчинском районе и погиб. Несчастный случай произошел утром 7 мая на участке в садоводстве «Мостовик» в Гатчинском районе.

- На место выезжали спасатели из поисково-спасательного отряда города Тосно. Спасти пенсионера не удалось. Тело погибшего достали из колодца и передали сотрудникам полиции, - рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Судя по фотографии спасателей, колодец находится прямо перед входными двери в дом. Вероятно, кто-то из домочадцев или сам погибший забыл закрыть люк, что и стало причиной трагичной случайности.

Обстоятельства случившегося выясняются. Проводится проверка.

