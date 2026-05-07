Памятник маршалу Георгию Жукову в Московском парке Победы отмыли к 9 Мая

В Петербурге отмыли памятник Георгию Жукову. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты провели уборку памятника маршалу Георгию Жукову в Московском парке Победы. Бронзовую поверхность обработали нейтральным моющим средством и промыли чистой водой, удалив все загрязнения. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Поскольку в прошлом году памятник реставрировали, сейчас он нуждался только в стандартном уходе. Предварительный осмотр показал сохранность состава памятника, - рассказал заведующий Службой по текущему уходу и содержанию памятников Государственного музея городской скульптуры Павел Голубков.

Для мытья использовали около 750 литров воды. Ранее в Московском парке Победы также привели в порядок все бюсты героев Великой Отечественной войны. Теперь все памятники и мемориальные доски в городе готовы к празднованию Дня Победы.

Напомним, ранее собственный сад императрицы Марии Федоровны откроется в Павловске.