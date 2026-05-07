Систему контроля за стройотходами запустят в Петербурге в 2028 году

В Петербурге планируется запуск системы контроля за строительными отходами в 2028 году. Об этом сообщил глава Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Кирилл Соловейчик в своем телеграм-канале.

- Северную столицу выбрали пилотным регионом для реализации этого проекта. Система обеспечит полный контроль за отходами на всех этапах их жизненного цикла - от образования до переработки и утилизации, - отметил Соловейчик.

По словам председателя, это позволит уменьшить объемы нелегального сброса отходов и повысить использование вторичных ресурсов в экономике. После успешного тестирования система будет внедрена по всей России. Ожидается, что она создаст прозрачную и эффективную модель обращения со строительными отходами.

