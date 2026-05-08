50-й состав модели «Балтиец» прибыл в электродепо «Автово»

«Балтийцы» считаются самыми современными поездами петербургской подземки.

В электродепо «Автово» доставили юбилейный - 50-й - состав модели «Балтиец». Поезда выпускает Октябрьский электровагоноремонтный завод. Такие уже возят пассажиров по первой, второй, пятой и шестой линиям метро.

- «Балтийцы» считаются самыми современными поездами петербургской подземки. Для каждой линии придумали свой цвет составов. Доля отечественных материалов, узлов и деталей в конструкции достигает 95%, - рассказали в пресс-службе метрополитена.

До конца 2026 года по контракту должны поступить еще 15 шестивагонных синих «Балтийцев». А всего до 2031 года метрополитен получит 950 вагонов этой серии в разных модификациях. Юбилейный состав после наладки выйдет на вторую линию. Обновление парка идет по плану.

