Женщина за рулем Geely сбила 6-летнего мальчика на самокате в Шушарах

Правоохранители проводят проверку после ДТП в Пушкинском районе Петербурга, в котором пострадал ребенок. Он ехал на самокате в сопровождении бабушки и попал под колеса «китайца». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Трагедия случилась в восьмом часу минувшего вечера в Шушарах возле дома 6 по Валдайской улице. Кроссовер Geely Monjaro, за рулем которого сидела 28-летняя женщина, двигался по двору и наехал на 6-летнего мальчика на самокате.

В этот момент рядом с малышом была его бабушка.

- В результате ДТП ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, - говорится в сообщении ведомства.

