Петербуржец перевел экстремистам 700 рублей и получил штраф в 300 тысяч

Жителю Петербурга предстоит выплатить штраф в 300 тысяч рублей, за то, что он пять лет назад переводил деньги на счёт экстремистской организации. Всего от него поступило 700 рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. Мужчина начал переводить деньги экстремистам в августе 2021 года. Сначала он отправил 100 рублей, а затем подключил автоматические списание. Деньги поступали на счёт запрещенной организации вплоть до февраля 2022 года. Общая сумма составила 700 рублей.

- Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Перевел в благотворительную организацию деньги, превышающие те, что перечислил по обвинению, - говорится в сообщении.

Однако не смотря на это, суд оштрафовал петербуржца на 300 тыс. рублей, а также конфисковал у него перечисленные 700 рублей.