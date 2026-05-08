Автобус врезался в здание в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Лазурный автобус влетел в здание алкомаркета на Удельном проспекте. ДТП произошло в Выборгском районе Петербурга днем 8 мая на пересечении Удельного и Скобелевского проспектов. Лазурный автобус маршрута № 38 выехал на тротуар и врезался в здание алкомаркета на Удельном проспекте, повредив витрину.

- На место происшествия прибыли спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, в результате ДТП пожилая женщина получила легкие травмы и была госпитализирована, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На месте работают инспекторы ГИБДД, проводится проверка по факту случившегося. Подробности происшествия и информация о состоянии водителя и других возможных пострадавших пока неизвестны.

