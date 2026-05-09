Александр Беглов назвал Бессмертный полк самой важной акцией в День Победы

Губернатор Александр Беглов принял участие в Бессмертном полку в Петербурге.

В Петербурге прошло шествие Бессмертного полка по Невскому проспекту. В нём приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и десятки тысяч петербуржцев, в том числе представители национальных диаспор.

Участники несли портреты родных – воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда.

- Это самая важная акция в День Победы. Слова Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто» - это часть нашего характера, часть души Ленинграда, - сказал Александр Беглов.

Губернатор шел по Невскому с портретами отца – героя Великой Отечественной войны Дмитрия Никитовича Беглова и дяди – героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова. Волонтеры несли копию Знамени Победы, штандарты фронтов Красной Армии и растяжку с названиями регионов СССР, защищавших Ленинград. Юнармейцы держали растяжку «Бессмертный полк».

Также по Невскому проехали 12 ретро автомобилей и два мотоцикла с ветеранами. Возглавил колонну «Паккард 120» с «Золотой Звездой» Города Героя Ленинграда.