НовостиОбщество9 мая 2026 12:27

Более 100 тысяч человек прошли в Бессмертном полку в Петербурге

Это почти в 10 раз меньше, чем годом ранее
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
100 тысяч петербуржцев приняли участие в Бессмертном полку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Губернатор Александр Беглов подвел итоги масштабной акции «Бессмертный полк» в Петербурге. По Невскому проспекту в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войны прошло более 100 тысяч человек: ветераны, блокадники, труженики тыла, потомки героев и участники СВО. Годом ранее в городе на Неве в шествии участвовало 1,1 миллиона человек. В этот раз власти приняли беспрецедентные меры безопасности, в том числе перекрыли даже тротуары на Невском проспекте, чтобы там не толпились прохожие.

- Враг хотел стереть Ленинград с лица земли, но наш город не сдался. Благодаря беспримерному мужеству и стойкости его жителей и защитников – выстоял и победил, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Как прошел Бессмертный полк в Петербурге в 2026 году

Напомним, «КП-Петербург» побывала внутри самого шествия и поговорила с самыми пожилыми и юными участниками акции. В Полку организовали и проезд ветеранов на ретро-технике. Кроме того, волонтеры растянули копию Знамени Победы, которая была размером с проспект, и несли его до самой Дворцовой площади.