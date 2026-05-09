Правнучка Тани Савичевой посетила парад Победы в Петербурге.

Среди зрителей Парада Победы в Петербурге была двоюродная правнучка легендарной Тани Савичевой – девочки, которая вела дневник в годы блокады Ленинграда, записывая туда хронику смертей своих родных и соседей. Елизавета Савичева рассказала 78.ru, что для нее честь – присутствовать на таком важном мероприятии. По словам девушки, для ее семьи 9 Мая – священный праздник.

- И на Пискаревском кладбище, и на Дворцовой площади в День Победы меня всегда пробивает на слезу, на эмоцию, на радость и на горе. Мы первый раз на параде как зрители – это настоящий праздник, - цитируют Елизавету в издании.

Ранее «КП-Петербург» публиковала расследование о том, как потомки Тани Савичевой нашли могилу ее отца. Им помог историк Вячеслав Савицкий, который изучил вдоль и поперек Смоленское кладбище. Всего он насчитал 27 захоронений людей из рода Савичевых.