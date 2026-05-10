Школьники Петербурга завоевали 344 диплома на Всероссийской олимпиаде

Школьники продемонстрировали высокие результаты на Всероссийской олимпиаде. Фото: https://max.ru/a_beglov

В Петербурге в рамках национального проекта «Молодежь и дети» школьники продемонстрировали высокие результаты на Всероссийской олимпиаде. В этом учебном году дипломы победителей и призеров получили 344 ученика - это на 20 человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своих социальных сетях.

- Успех ребят обусловлен высоким профессионализмом учителей и эффективной системой подготовки. Для этого в школах создаются современные лаборатории для естественных наук, открываются инженерные и математические классы, - рассказал Александр Беглов.

Кроме того, у школьников есть возможность заниматься по программам дополнительного образования и углубленно изучать интересующие их предметы.

Напомним, ранее видеостудия и литературные экскурсии пройдут на XXI Книжном салоне в Петербурге.