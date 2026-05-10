В Петербурге прошел турнир по пауэрлифтингу на Кубок Губернатора для ветеранов СВО

Соревнование прошли в честь 81-летия Великой Победы. Фото: https://max.ru/a_beglov

В Петербурге впервые состоялся турнир по пауэрлифтингу на Кубок Губернатора. Это значимое событие объединило паралимпийцев и других спортсменов. Соревнования организовали в честь 81-летия Великой Победы. В турнире приняли участие призеры Паралимпийских игр, чемпионы, заслуженные мастера спорта и ветераны СВО.

- Мероприятие прошло в Центре адаптивной физической культуры и спорта в Приморском районе. Этот центр был открыт в августе 2024 года специально для занятий адаптивным спортом. Пауэрлифтинг является одним из самых популярных направлений в этом центре, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Турнир показал, что в пауэрлифтинге можно достичь высоких результатов. Организаторы выразили уверенность в том, что спортсменам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Напомним, ранее школьники Петербурга завоевали 344 диплома на Всероссийской олимпиаде.