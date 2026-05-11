Пассажир упал на пути на станции «Технологический институт»

Пассажир упал на пути станции «Технологический институт 2» днем 11 мая. Об этом сообщила пресс-службе метрополитена Петербурга.

Инцидент произошел во второй половине дня. Из-за этого движение поездов на участке синей линии от «Купчино» до «Невского проспекта» остановили в 16:13.

- На место прибыли спасатели и скорая. Мужчину подняли с путей, он остался жив, - уточнили в метро.

Через 17 минут после остановки, в 16:30, движение полностью восстановили. Поезда пошли по графику. Пассажира забрали медики. Состояние пострадавшего выясняется. О причинах падения не сообщается.

