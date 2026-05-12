НовостиПроисшествия12 мая 2026 6:31

Серийного грабителя задержали за кражу пожертвований из храма в Красном Селе

Мужчина был около десяти раз судим за кражи и грабежи
Регина МАРИНЕЦ
Изъяли лишь чать похищенных денег.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина с 17 судимостями похитил ящик с пожертвованиями из церкви в Красном Селе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию обратился настоятель храма, заявив, что пропал ящик с пожертвованиями. Всего в нем хранилось около 50 тысяч рублей, - пояснили в полиции.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и быстро вычислили вора. Им оказался 49-летний мужчина, ранее неоднократно судимый. Всего за его плечами 17 судимостей, из них около десяти - за кражи и грабежи.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Часть похищенной суммы полицейские изъяли, часть мужчина уже, вероятно, успел потратить. В качестве меры пресечения суд избрал подписку о невыезде.

Ранее «КП-Петербург» писала, что массовое ДТП с автобусом и фургоном произошло в Кингисеппе.