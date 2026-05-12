Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют до 15 мая

Съезд с внутреннего кольца КАД на трассу М-11 на 67-м километре будет закрыт с 23:30 13 мая до 02:00 15 мая. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. Съезд будет полностью перекрыт в рамках утвержденного плана.

На месте установят временные дорожные знаки, барьеры и световые сигналы. О перекрытии будет сообщено на информационных табло КАД. Съезд с внешнего кольца на М-11 в направлении Москвы продолжит работать без изменений.

- Движение по съезду с внешнего кольца КАД на М-11 «Нева» в направлении Москвы будет осуществляться в штатном режиме, без ограничений, - рассказал начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

