77-летний мужчина на Hyundai влетел в девушку на самокате на Бухарестской улице

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

77-летний мужчина на Hyundai влетел в девушку на электросамокате. Авария произошла днем 12 мая в южной части Петербурга на перекрестке Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По предварительной информации, пенсионер двигался на зеленый сигнал светофора и при повороте сбил 23-летнюю девушку.

- В результате ДТП девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии, - рассказали в пресс-службе ведомства. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Обстоятельства ДТП выясняются.

