Съезд с ЗСД на Витебскую развязку перекроют до 17 мая

С 12 по 17 мая изменится схема движения на съезде с Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Витебскую развязку. Ограничения будут действовать в ночное время. Об этом сообщила пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

Дороги перекроют с 23:00 12 мая до 6:00 13 мая, с 23:00 13 мая до 6:00 14 мая и с 23:00 16 мая до 6:00 17 мая.

Помимо этого, до 15 мая продолжаются дорожные работы на других участках ЗСД, включая съезд к набережной Екатерингофки и пункты оплаты на севере города. Это также может повлиять на движение транспорта.

- Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом возможных ограничений и следить за обновлениями на информационных табло, - отметили в пресс-службе автомагистрали.

Напомним, ранее стало известно, что съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют до 15 мая.