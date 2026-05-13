Аэропорт Пулково работает с ограничениями из-за угрозы беспилотников

Расписание рейсов может быть скорректировано. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

- Расписание рейсов может быть скорректировано, - предупредили в Росавиации.

Всему виной угроза беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области. О ней стало известно утром 13 мая. Губернатор региона Александр Дрозденко предупредил, что возможно понижение скорости мобильного интернета, - на ухудшение связи уже жалуются многие петербуржцы и жители 47-го региона.

Местным жителям рекомендуют пользоваться приложениями и сайтами из «Белого списка», чтобы оставаться в курсе событий. Аэропорт продолжает работу, но пассажирам стоит уточнять информацию о рейсах у своих авиакомпаний.