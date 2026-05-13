Бульвар на Петроградской стороне назовут в честь ученой Людмилы Вербицкой

Бульвар на площади Ленина на Петроградской стороне назовут в честь ученой и педагога Людмилы Вербицкой. Место выбрали не случайно - рядом находится дом, где жила Людмила Алексеевна, сообщили в пресс-службе Смольного.

В этом году Петербург отмечает 90-летие со дня рождения Вербицкой. В честь этого, к примеру, в СПбГУ уже развернули выставку. Ее осмотрел губернатор Александр Беглов вместе с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

- Русский язык был делом всей жизни Вербицкой. Она стремилась к тому, чтобы его знали, любили и уважали в России и за ее пределами, - отметил глава города.

Также в Петербурге открылся Первый международный филологический форум «Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России». Он проходит в СПбГУ и также посвящен 90-летию Людмилы Вербицкой.

Вербицкая была не только известной ученой, но и талантливым педагогом, ректором и президентом университета. Она стала одной из инициаторов создания Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Ученая занималась изучением русского языка и заложила основы новых направлений языкознания.