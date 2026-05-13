Полицейские задержали мужчину 12 мая.

Иностранца оштрафовали и выдворили из страны за намаз на газоне в Петербурге. Инцидент произошел у дома на улице Савушкина в Приморском районе. Полицейские задержали мужчину 12 мая, когда он проводил религиозный обряд без соответствующих разрешений и согласований. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.

- Гражданин Узбекистана, не имея официального статуса имама, выполнял мусульманский обряд «намаз» в общественном месте. Суд установил, что его действия противоречили законодательству о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях, - рассказала Дарья Лебедева.

В суде иностранец признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей и принял решение о принудительном выдворении из страны.

