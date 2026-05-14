Пострадали еще две легковушки.

Массовая авария с общественным транспортом произошла в Петербурге утром 14 мая. Кадры с места ДТП опубликовали очевидцы в социальных сетях.

- Лазурный автобус вылетел на тротуар возле НИИ им. Джанелидзе, - поясняют местные жители, ставшие свидетелями происшествия.

Массовое ДТП с автобусом на Будапештской

Судя по кадрам, пострадали еще две легковушки, которые столкнулись с автобусом №74. Движение на Будапештской улице оказалось частично перекрытым – машины заняли три полосы движения. Однако, судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», затора на проблемном участке нет.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

UPD: Как уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе городского Комтранса, на Будапештской улице столкнулись три автомобиля, а автобус лишь хотел объехать ДТП. В итоге «лазурный» заехал на тротуар.

