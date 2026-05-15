Финляндия подняла истребители из-за БПЛА на юге страны

Беспилотные летательные аппараты заметили на юге Финляндии утром 15 мая. Как пишет Yle, в воздух над Уусимаа и у побережья Хельсинки были подняты финские истребители.

- Минимум один беспилотник пересек южную границу страны. Жителей Уусимаа призвали оставаться в помещениях и держаться подальше от окон. К семи утра опасность миновала, - пишет финское СМИ.

Транспорт столичного региона продолжал работу. Метро ходит, некоторые автобусные маршруты отменили, но движение полностью не остановили. А вот аэропорту Хельсинки-Вантаа временно приостанавливал работу. Несколько утренних рейсов были отменены или перенесены.

Дроны залетают в Финляндию всю весну. С марта власти неоднократно сообщали о нарушениях воздушного пространства. В публикациях упоминались, в частности, украинские беспилотники. В начале мая премьер-министр Финляндии обсудил эту тему с украинским правительством. Он подчеркнул, что нарушение воздушного пространства Финляндии недопустимо.