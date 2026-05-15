Заезд на ЗСД с Шуваловского проспекта перекроют из-за работ в ночь на 16 мая

На ЗСД перекроют проспект в ночь на 16 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 16 мая планируется проведение дорожных работ, в связи с чем будет перекрыт въезд на Западный скоростной диаметр (ЗСД) с Шуваловского проспекта на юг. Ограничения будут действовать с 22:00 15 мая до 06:00 16 мая. Об этом сообщила пресс-служба автомагистрали. Для объезда предлагается использовать разворот на Шуваловском проспекте.

- Просим вас быть особенно внимательными на участке дорожных работ, строго соблюдать указания временных дорожных знаков и следовать информации на табло, - отметили в пресс-службе.

Водителям напоминают о важности соблюдения скоростного режима, поддержании безопасной дистанции и избегании отвлекающих факторов за рулем.

- Ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения - наш приоритет, - добавили в пресс-службе магистрали.

Напомним, ранее стало известно, что центр Петербурга частично перекроют 16 мая из-за мотосезона и забега.